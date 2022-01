🎥 Lotto Soudal deelt de volledige setup van de nieuwe fietsen in video: "Dit is voor alle tech-fans"

Ridley is ook dit jaar de fietsleverancier van Lotto Soudal. De renners van Lotto kunt u dus dit jaar zien rijden op de grotendeels zwarte Ridley-fietsen. Maar welke onderdelen vormen nu allemaal deze fietsen en welke merken hebben hun steentje bijgedragen?

Het antwoord op die vraag geeft Lotto in een filmpje van een minuut. "Dit is eentje voor alle tech-fans! De setup van onze Ridley-fietsen voor 2022", staat boven de korte video op de Twitterpagina van Lotto Soudal. De wielersport is anno 2022 nu eenmaal voor een groot deel techniek.

This one is for all the tech lovers!



Our @Ridley_Bikes setup for 2022 🔥 pic.twitter.com/GXQdHr71yY