📷 Opleidingsploeg Israel-Premier Tech slachtoffer van diefstal: meer dan 15 fietsen gestolen

Enkele jaren geleden was Israel Cycling Academy de naam van de eliteploeg van deze formatie. Inmiddels wordt er nauwer samengewerkt met grote sponsoren en is Israel Cycling Academy nog de opleidingsploeg van het team dat in 2022 gekend is als Israel-Premier Tech.

Het is bij die opleidingsploeg dat er een diefstal heeft plaatsgevonden. "Er zijn zeventien van onze Factor Bikes bij onze Israel Cycling Academy uit de truck van het team nabij Girona in Spanje", staat te lezen op de Twitterpagina van Israel-Premier Tech.

Today, 17 of our Israel Cycling Academy @FactorBikes were stolen from the team's truck near Girona, Spain. The frames are silver, red, and black as pictured below.



Please contact us if anyone has any information 🙏 pic.twitter.com/yKqkVg5jft