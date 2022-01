📷 Intermarché-Wanty-Gobert maakt nieuwe fiets bekend voor komend seizoen: "Ons nieuw wapen voor 2022"

Intermaché-Wanty-Gobert heeft haar nieuwe fiets klaar voor het nieuwe seizoen. De Belgische wielerploeg maakte het nieuws bekend op Twitter. "Ons nieuw wapen voor 2022", aldus Intermaché-Wanty-Gobert. Bekijk hieronder de nieuwe fiets.

Our brand new weapon for 2022 😍



🚲 𝐋𝐢𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐂:𝟔𝟖𝐗 by @cube_bikes 🔥



📸 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/eKNNSo9UB9