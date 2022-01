BK-medaillewinnaar bij junioren kan niet naar WK veldrijden door positieve coronatest

Positief testen in aanloop naar het WK: het is zowat de nachtmerrie van elke veldrijder. Voor junior Ferre Urkens (rechts op de foto) is het waarheid geworden. De 16-jarige crosser zal het WK veldrijden in Fayetteville helaas uit zijn hoofd moeten zetten.

Ferre Urkens bevestigt bij Het Nieuwsblad dat hij positief getest heeft op Covid-19 en hierdoor het WK aan zijn neus ziet voorbijgaan. Wie het BK veldrijden op de voet heeft gevolgd, is zijn naam daar al tegengekomen. Urkens was goed voor een medaille op het BK bij de junioren. AFGEDWONGEN WK-SELECTIE VALT IN HET WATER Urkens moest in Middelkerke spurten tegen Vandenberghe en trok in die sprint met twee aan het langste eind. Het leverde hem de bronzen medaille op. Een opsteker voor de jongeman uit Gierle, die zo een selectie voor het WK versierde, maar daar toch niet aan de start kan komen. Een positieve coronatest zo kort voor het WK betekent immers sowieso dat deelname onmogelijk is. Zelfs indien de renner in kwestie snel opnieuw negatief zou testen, zou het Covid Safe Ticket niet tijdig aangepast kunnen worden.