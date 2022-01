AG2R-Belgen kennen hun eerste drie koersen: allen present op de Omloop, Oliver Naesen rijdt ook in Kuurne

AG2R heeft de eerste drie koersen van al zijn renners weergegeven. Daar zitten ook heel wat Belgen bij. Oliver Naesen bijvoorbeeld gaat zeker beide wedstrijden uit het Vlaamse openingsweekend rijden. Alle landgenoten uit de ploeg komen aan de start van de Omloop.

Dat hebben Stan Dewulf, Lawrence en Oliver Naesen, Greg Van Avermaet en Gijs Van Hoecke dus sowieso met mekaar gemeen. Daarnaast hebben Dewulf en Oliver Naesen enerzijds en Lawrence Naesen en Van Hoecke anderzijds ook met mekaar gemeen met welke wedstrijd ze aan het seizoen begonnen. Voor Dewulf en 'Oli' is dat de Ruta del Sol, voor Lawrence en Van Hoecke is dat de Challenge Mallorca.

© photonews

De Challenge Mallorca duurt van 26 tot 30 januari, de Ruta del Sol van 16 tot 20 februari. Lawrence Naesen en Van Hoecke nemen er ook de Ronde van Valencia bij van 2 tot 6 februari. Tijdens dezelfde periode begint Greg Van Avermaet aan zijn seizoen in de Ster van Bessèges en hij rijdt ook de Ruta del Sol.

Vervolgens is het voor deze vijf renners op naar de Omloop Het Nieuwsblad op 26 februari. Stan Dewulf en Oliver Naesen komen een dag later ook met zekerheid aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Het is mogelijk dat ze daar nog het gezelschap krijgen van andere Belgische ploegmaats, maar voor hen zou dat dan al de vierde wedstrijd van het seizoen zijn.