Franse wielrenner aangeklaagd door echtgenote voor huiselijk geweld

Niet meteen de manier waarop je als wielrenner het nieuws wil halen. Een aanklacht voor huiselijk geweld is het lot van Alexandre Geniez. Zijn echtgenote Lucie Garrigues heeft hem aangeklaagd, de zaak is al voor de rechtbank verschenen.

Het is France 3 dat het nieuws naar buiten bracht. Volgens de zender werd de zaak behandeld voor de rechtbank van Rodez. De procureur eiste een straf van zes maanden voorwaardelijk. De renner zelf was niet aanwezig, die is op stage in Spanje om met zijn ploegmaats bij TotalEnergies het nieuwe seizoen voor te bereiden.

Alexandre Geniez en Lucie Garrigues zijn de ouders van twee kinderen. Sinds februari 2020 zou de relatie van het koppel verslechterd zijn, met ruzies die uiteindelijk ook leidden tot fysiek geweld. Om die theorie te ondersteunen, legt Garrigues ook twee medische bewijzen voor.

LAATSTE SEIZOEN ALS PROFRENNER

Geniez ontkent via zijn advocaat dat hij zijn vrouw fysiek mishandeld zou hebben. De definitieve uitspraak is voor 2 maart 2022. Na dit seizoen stopt Geniez overigens met wielrennen. Hij rijdt dit jaar wel nog een laatste keer de Tour de France.