Greg Van Avermaet wordt plots de Djokovic van het wielrennen genoemd

Greg Van Avermaet deed een tijdje geleden zijn verhaal over de coronavaccinatie. Dat verhaal is zelfs internationaal gegaan.

Van Avermaet ondervond vorig jaar veel last van zijn coronavaccin. Daardoor haalde hij niet meer het niveau dat hij had. Daarom besliste de renner om zijn boosterprik maar na de klassiekers te laten zetten om dat probleem niet meer te hebben.

Dat verhaal is internationaal een eigen leven gaan leiden. De Spaanse online krant El Espanol heeft 500.000 volgers op sociale media. Zij noemden Van Avermaet de “Novak Djokovic van het wielrennen.”

Van Avermaet liep in november het coronavirus op en besliste daardoor om uit te stellen. “Als ik niet ziek was gevallen, dan had ik die spuit al lang laten zetten. Ik ben dan ook voorstander van vaccinatie. Ik wil niet dat iemand gaat denken dat ik een soort van Novak Djokovic ben”, zegt hij aan GVA.