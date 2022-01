Movistar met 2 kopmannen-en vrouwen in 2022: laatste jaar Valverde, Van Vleuten in tegenhangers van grote ronden

Movistar heeft zijn ploegvoorstelling gehouden. Valverde en Annemiek Van Vleuten zullen in 2022 opnieuw al hun ervaring aanspreken. Zij zijn echter niet de enige 'leiders' bij Movistar. Ook Enric Mas en Emma Norsgaard krijgen die status.

Zo stapt Movistar met twee kopmannen en twee kopvrouwen het seizoen in. Vooral Van Vleuten krijgt het druk: zij rijdt de drie vrouwelijke tegenhangers van de grote ronden, al duren die in het dameswielrennen minder lang. Desondanks: deelname aan Giro, Tour én Vuelta is niet min. De focus van Van Vleuten zal voornamelijk op de Ronde van Frankrijk voor vrouwen liggen.

Bij de mannen begint Alejandro Valverde dan op zijn 41ste aan zijn allerlaatste jaar als profrenner. Ongetwijfeld een bijzonder gevoel en bij Movistar hopen ze uiteraard dat hij zijn klasse nog enkele malen laat zien. Al is het zeker niet de bedoeling om hem in zijn laatste jaar veel druk op te leggen.

Om een klassement in een grote ronde te rijden, kijkt Movistar vooral naar Enric Mas. Die zal zowel in de Tour als in de Vuelta aan de start komen. Vorig jaar eindigde Mas tweede in de Vuelta.