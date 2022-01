Vragen bij coronamaatregelen rond WK veldrijden: "We maken ons toch wel zorgen"

In de Verenigde Staten geraken is geen sinecure door de coronamaatregelen, maar eens je er bent valt het allemaal vrij goed mee.

Dat ondervinden ook de veldrijders die voor het WK richting Fayetville trekken. “Wie straks op het vliegtuig naar de VS stapt, moet een negatieve PCR-test kunnen voorleggen die maximaal 24 uur voor opstijgen is afgenomen”, legt Kris Van Der Mieren, bondsdokter bij Belgian Cycling, uit aan Het Belang van Limburg. “Die laatste test nemen wij volgende zondag af, dat is allemaal mooi georganiseerd.”

In de Verenigde Staten zijn de regels bijzonder soepel. “Het WK-protocol dat de UCI ons heeft bezorgd, is inderdaad een pak minder streng dan ons eigen protocol dat we zullen blijven hanteren.”

Een Covid Safe Ticket is op het parcours niet nodig. Enkel een mondmasker dragen is verplicht. “We maken ons toch wel zorgen”, zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt aan De Telegraaf. “Lokale contacten hebben ons al laten weten dat in Fayetteville zelf haast niemand een mondmasker draagt.”