Alberto Bettiol na gezondheidsproblemen klaar voor strijd tegen 'de groten': "Veelzijdigheid Van Aert sensationeel"

Alessandro Bettiol is klaar om het weer tegen mannen als Van Aert op te nemen in de klassiekers. Vorig seizoen sukkelde de Italiaan met aanslepende problemen met zijn darmen, maar die zijn nu verleden tijd. Bettiol aan de start van het nieuwe seizoen over Van Aert en de Ronde.

Bettiol beseft dat hij voorbij toppers als Wout van Aert moet als hij nog eens een klassieker wil winnen. "Van Aert vind ik een leuke renner. De veelzijdigheid van Van Aert is sensationeel", zegt Bettiol in La Gazzetto dello Sport. "Dat gezegd zijnde: toen ik de Ronde won, versloeg ik de beste renners. Als ik in orde ben, heb ik geen minderwaardigheidscomplex."

Hij haalt het zelf al aan: in 2019 werd Bettiol winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Nog altijd veruit zijn grootste overwinning in zijn carrière, al won hij vorig jaar ook een rit in de Giro. "Het winnen van de Ronde heeft mijn leven veranderd, maar ik was er nog niet klaar voor."

GOEDE WINTER ACHTER DE RUG

Een veelwinnaar is Bettiol niet, al heeft hij zeker genoeg kwaliteiten. Vorig jaar was hij ook lang op de sukkel met aanslepende problemen met zijn darmen, die zijn nu verleden tijd. "Ik moet meer winnen, dat is zeker. Er zijn nu geen excuses meer: ik heb een geweldige winter gehad."