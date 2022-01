VOORBESCHOUWING: na afscheid Vanendert blijft Bingoal Pauwels Sauzen WB rekenen op chemie in zijn kern

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden in eerste instantie de Belgische ploegen onder de loep. Vandaag: Bingoal Pauwels Sauzen WB.

SAMENSTELLING PLOEG Bingoal Pauwels Sauzen WB gaat door met een vrij beperkte kern. Het nam afscheid van zes renners en daar staan slechts enkele nieuwe gezichten tegenover. Vanendert, De Bie, Vallée en Castrique stopten. Huys en Suler versierden een overstap naar Intermarché-Wanty-Gobert en UAE. Louis Blouw en Johan Meens stromen door vanuit het opleidingsteam. Daarnaast werden de Italiaan Tizza en de Est Lauk aangetrokken. PLUSPUNTEN Bingoal Pauwels Sauzen WB blijft grotendeels even sterk. Arjen Livyns is een renner die in verschillende types eendagskoersen wel een rol kan spelen. Met Timothy Dupont heeft het een hele snelle man in huis die het in een massasprint kan afmaken. De zege van Ludovic Robeet in Nokere Koerse vorig jaar moet zeker ook een boost geven aan zijn carrière. Het is uitkijken naar de verdere progressie. MINPUNTEN Vier renners met aardig wat ervaring hingen dus de fiets aan de haak en dat is toch een kwaliteit die deze ploeg wel kan gebruiken. Zeker Jelle Vanendert had uiteraard een cv die er wel mocht wezen. Ze moeten er bij Bingoal Pauwels Sauzen WB op hopen dat het verlies van die ervaring kan opgevangen worden door het feit dat de meeste renners mekaar al goed kennen. X-FACTOR Onze grootste benieuwdheid gaat uit naar Arjen Livyns. Wordt al enkele jaren bestempeld als een talent en liet zien dat dit terecht is tijdens een sterk begin van 2021 en in de Baloise Belgium Tour. Livyns is er nu 27, is dit het jaar waarin hij echt eens voor een grote uitschieter kan zorgen?