'Mathieu van der Poel zal niet naar het WK kijken'

Geen Wout van Aert, maar ook geen Mathieu van der Poel op het WK veldrijden in Fayetteville.

Voor Wout van Aert was het een bewuste keuze om niet naar het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville te trekken. De situatie van Mathieu van der Poel is helemaal anders. Hij had er duidelijk zijn zinnen op gezet, maar nieuw blessureleed deed er anders over beslissen.

“Het blijft natuurlijk jammer voor de wielersport dat het een WK zonder Mathieu en Wout wordt”, vertelt vader Adrie van der Poel bij VTM. “Ik denk niet dat Mathieu ernaar zal kijken.”

Een kleine training tijdens het WK zelf zou zijn zinnen wat verzetten. “Hopelijk mag-ie tegen dan al wat fietsen. Het gaat redelijk met hem. Hij mag weer fietsen, wanneer hij pijnvrij is. Maar op dit moment zit hij gewoon thuis op de bank. Hij kan niet veel doen, er is hem strikte rust voorgeschreven en daar moet hij zich aan houden.”