Tom Pidcock heeft een plan klaar om Belgen te kloppen op WK veldrijden

Zondagavond weten we wie de nieuwe wereldkampioen in het veldrijden wordt. Tom Pidcock is één van de kanshebbers.

Tom Pidcock moest in Hoogerheide nog het onderspit delven voor Eli Iserbyt. “Ja, hij was goed. Maar het WK is pas volgende week. Ik kan nu wel zeggen dat Eli de topfavoriet is om de druk bij hem te leggen”, zegt Pidcock aan HLN.

“Maar ik wil geen spelletjes spelen. Hij is in goede vorm. Of ik enkel tevreden zal zijn met goud? Ja, uiteraard. Ik moet het wel opnemen tegen het sterke Belgische blok. Misschien moeten Lars Van der Haar en ik een alliantie vormen.”

Zover is het nog niet. “Of ik al met Lars praatte? Nee nee, maar misschien komt dat nog. We kunnen nu wel over tactieken gaan praten, maar hopelijk wordt het gewoon een faire, eerlijke race.”