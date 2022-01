Mario Declercq haalt ander kantje van Eli Iserbyt naar boven

Eli Iserbyt heeft het veldritseizoen meer dan gekruid, maar toch is het ook een renner met een ander kantje.

Zo laat Mario Declercq weten dat het podium Eli Iserbyt niet interesseert. Het is winnen of niks anders. Je mag Iserbyt dan ook een kampioenschapsrenner noemen.

“Hij is ook iemand van alles of niets. Als Eli niet wint, wordt hij geen tweede of derde, maar eerder zevende”, zegt Declercq aan HLN. “Het mentale is zó belangrijk bij hem. Eli koerst erg op zijn gevoel. Dat zag je vroeger al bij de beloften. Als Pidcock hem voorbij reed, kon het mentaal helemaal gedaan zijn.”

Naast winnaarstype is hij ook heel emotioneel. “Hij is ook een karaktermanneke. Maar het moet juist zitten. Ik denk dat Eli daarin nog gaat groeien. Nu rijdt hij nog veel op emotie. Dat kan positief werken of negatief. Heel anders dan bijvoorbeeld Toon Aerts, dat is een jongen die blíjft rijden.”