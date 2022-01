Belgische beloftenkampioen straks ook wereldkampioen? "Eén van de zes of zeven kanshebbers op de titel"

De Belgische beloftenkampioen is ook één van de kanshebbers om wereldkampioen veldrijden te worden bij de U23. Maakt Joran Wyseure het straks in Fayetteville even knap af, zoals hij in Middelkerke deed? Ook in de VS wacht een open strijd met heel wat kandidaten.

"Ik mag stellen dat ik één van de zes of zeven kanshebbers op de titel ben. Maar wat er ook gebeurt deze zaterdag, de nieuwe wereldkampioen zal ongetwijfeld een verdiende winnaar zijn. Binnen de beloftencategorie zijn we elkaar echt wel waard en het zou voor elk van ons een bekroning op een prachtig seizoen zijn", zo bekijkt Verstrynge het. RELAXED Zijn laatste twee beloftencrossen won hij en bij de elite in Hoogerheide reed hij top 15. Prachtige resultaten om mee naar een WK te trekken. "Mijn vertrouwen is al enkele weken zo stevig als een rots, waardoor ik me aan de vooravond van mijn tweede wereldkampioenschap bij de beloften erg relaxed voel." Verstrynge komt zeker fris aan de start. "Ik heb van de eerste dagen hier in Fayetteville gebruik gemaakt om van de jetlag te herstellen. Op donderdag heb ik stevig getraind. Met uitzondering van de ondergrond zijn er weinig wijzigingen ten opzichte van het parcours van de wereldbeker. In oktober wilde ik er absoluut aan deelnemen om in functie van het wereldkampioenschap al eens met de verre reis en het parcours kennis te maken."