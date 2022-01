Opvallend: UCI past mixed team relay aan voor WK veldrijden waardoor er slechts vier renners in plaats van zes renners mogen deelnemen

Vanavond begint in Fayetteville, de Verenigde Staten, het WK veldrijden. De eerste discipline wordt de mixed team relay, maar door enkele coronagevallen bij landen, heeft de UCI de regels nog aangepast.

Zo zullen er slechts 7 landen in de mixed team relay te zien zijn. Volgens Sporza gaat het om België, Canada A, Canada B, VS A, VS B, Italië en Tsjechië. Goed nieuws dus voor ons land, maar er was ook slecht nieuws.

Zo werd er ook in het aantal renners gesnoeid. Er mogen niet zes, maar wel vier renners aan de discipline deelnemen. Kenay De Moyer en Fleur Moors zijn afgevallen bij ons land, waardoor Daan Soete, Alicia Franck, Kiona Crabbé en Niels Vandeputte in de mixed team relay te zien zullen zijn.