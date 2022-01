Een sprookje op beloften-WK: Wyseure wereldkampioen, Verstrynge en Nys zorgen voor volledig Belgisch podium

Op het beloften-WK startte Belgisch kampioen Verstrynge als onze grote troef. Wyseure was de Belg die het langst voorop reed. Aan het eind volgde de ultieme bekroning met een gouden medaille. Verstrynge en Nys waren ook goed voor het podium: België oppermachtig bij de U23 in Fayetteville!

Nadat Verstrynge zich al eens toonde op de klim, nam Nederland het heft in handen. Voor grote afscheidingen zorgen, was echter niet mogelijk in de openingsronde. Met een te grote groep verder koersen, was echter ook geen optie. Wyseure voelde zich geroepen om de forcing te voeren. Hij was in één klap zeven seconden voorop, de Nederlanders moesten in de achtervolging dus aan de bak.

Die voorsprong dikte nog met enkele tellen aan, tot Ronhaar zijn verantwoordelijkheid nam en op de klim ging doorjassen. De kloof werd zo ietsje kleiner, maar Wyseure hield nog steeds een mooie marge over. Die groep achtervolgers telde overigens vijf renners: de Nederlanders Ronhaar, Kamp en Hendrikx en Belgen Verstrynge en Nys.

Het tactische plan langs Belgische zijde klopte nog altijd volledig, met dank aan Wyseure die het maar bleef volhouden. Verstrynge testte een keertje of het helemaal op was voor Oranje. Dat was zo stilaan het geval, want de voorsprong van Wyseure ging in de voorlaatste ronde boven de twintig seconden. Een hele goeie Verstrynge was bij zijn tweede versnelling ook van de rest verlost.

Eens Verstrynge zijn duivels ontbond, naderde hij ook heel snel op zijn ploegmaat vooraan. Wyseure liet het goud wel niet meer uit zijn handen glippen: een schitterend Belgisch één-tweetje was dan al een feit. Achter die twee ging de kaars van eerst Ronhaar en dan Kamp uit. Nys ging wel mee met Hendrikx en ook de Brit Mason was komen aansluiten. Nys regelde knap de sprint: goud, zilver en brons voor België!