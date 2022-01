Wereldkampioen Joran Wyseure ook blij voor ploegmaat en weet met geluk geen blijf: "Dit is niet normaal!"

Niemand zal zeggen dat het niet verdiend is: Joran Wyseure is wereldkampioen U23. Zijn ploegmaat Emiel Verstrynge als tweede, dat maakte het natuurlijk helemaal af. En met Nys ook nog een derde Belg op het podium. Vanuit ploegverband bekeken was het wel het één-tweetje van Tormans dat opvalt.

Wyseure heeft het grootste gedeelte van het WK veldrijden alleen voorop gereden. Eens hij zijn versnelling op tafel gooide, beende niemand hem meer bij. "Normaal is mijn start niet heel goed. Die was deze keer vrij goed. Ik ging in de tweede ronde volle gas op de klim en dacht: "We zien wel waar het schip strandt". Ik kreeg een paar meters en wilde de hele cross op eigen tempo rijden. Het was genoeg voor de overwinning."

Een sprookje uiteraard voor de 21-jarige jongeman uit Lichtervelde. Al is het zeker geen toeval, de generale repetitie in Hamme had hij al naar zijn hand gezet. Maar een WK, dat is nog heel wat anders. Het zorgde dan ook voor een explosie van vreugde. "Dit is niet normaal! Ik ben heel blij met mijn prestatie."

NA VERSTRYNGE OP BK NU WYSEURE AAN HET FEEST

Met het zilver voor Emiel Verstrynge en het brons voor Thibau Nys werd het zelfs een volledig Belgisch podium. "Het is heel leuk dat we met drie Belgen op het podium staan. Zeker met Emiel erbij. Op het BK was hij de beste, vandaag win ik en is hij tweede. Ik ben blij voor hem en voor mezelf."