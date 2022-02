Kristoff niet van plan achter te blijven na zege Intermarché-ploegmaat: "Klaar om geïnvesteerde energie te verzilveren"

Alexander Kristoff is van plan om te schitteren bij Intermarché-Wanty-Gobert. Nadat zijn ploegmaat Biniam Ghirmay al naar winst spurtte in de Challenge Mallorca, wil Kristoff nu hetzelfde doen in de Ronde van Valencia, waar hij de man is voor de vlakke etappes.

"Ik ben het seizoen aan de zijde van Biniam Ghirmay gestart en hij schonk ons meteen een overwinning in Alcúdia. Zo vroeg in het seizoen winnen heeft altijd een positieve invloed, het brengt iedereen rust", ziet Kristoff daar een opsteker in voor heel Intermarché-Wanty-Gobert.

Geen slecht woord overigens over zijn nieuwe ploeg bij Kristoff. "Je merkt echt wel dat dat een goede harmonie in de groep brengt en het is dan ook geen verrassing dat we op verschillende terreinen goed presteren. Zelf heb ik me goed voorbereid om van bij mijn seizoensstart op de afspraak te zijn. Ik voel me fysiek goed en klaar om de energie die we deze winter in de sprinttrein geïnvesteerd hebben te verzilveren."

MEERDERE MOGELIJKHEDEN

Dat kan de komende dagen al gebeuren, met teamgenoten Bystrøm, Claeys, Pasqualon, Peák, Petit en Vliegen aan zijn zijde. "Ik kijk uit naar deze Ronde van Valencia, want er wachten ons meerdere mogelijkheden. We hebben heel wat kwaliteit in de rangen en moeten deze drie kansen met vertrouwen aansnijden."