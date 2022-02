Valpartij houdt Lawrence Naesen weg van koers waar hij voorzien was

Het seizoensbegin loopt niet helemaal van een leien dakje voor Lawrence Naesen. Een valpartij dwong hem om vroegtijdig af te stappen in zijn vorige koers, de Trofeo Palma, één van de wedstrijden van de Challenge Mallorca. Naesen moet door deze val ook zijn programma wijzigen.

Lawrence Naesen was één van de renners voor wie de Challenge Mallorca het drukst was: in vier van de vijf koersen kwam hij in actie. In de Trofeo Calvia, de Trofeo Alcúdia Port-d'Alcúdia en de Trofeo Serra de Tramuntana haalde Naesen de finish. In de Trofeo Playa de Palma-Palma niet.

Tijdens deze laatste wedstrijd kwam Naesen ten val. Hij besloot dus om die wedstrijd niet uit te rijden en nadien was het kwestie om de schade op te meten. Meteen op de fiets springen om deel te nemen aan een volgende wedstrijd, zit er toch niet in.

GEEN RONDE VAN VALENCIA

Het was voorzien dat Lawrence Naesen aan de start zou komen van de Ronde van Valencia, die woensdag 2 februari begint. Zijn ploeg AG2R bevestigt dat Naesen door zijn val niet in deze wedstrijd in actie zal komen.