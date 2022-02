🎥 Bagioli een dag na valpartij optimistisch gestemd en doet met Quick-Step verder: "Ik heb een goede nacht gehad"

Andrea Bagioli en Quick-Step Alpha Vinyl beginnen de dag met optimisme. Na zijn valpartij in de eerste rit van de Saudi Tour kan de Italiaan de rittenkoers toch verder zetten. Dat was ook wel de verwachting en die wordt bevestigd.

Quick-Step had dinsdagavond al laten weten dat Bagioli groen licht had gekregen om verder te koersen, al zouden de artsen zijn toestand wel blijven monitoren. Woensdagochtend verscheen Bagioli effectief aan de start van de tweede etappe van de Saudi Tour.

"Ik voel me niet zo slecht", zegt Bagioli in een filmpje van Quick-Step Alpha Vinyl. "Ik heb een goede nacht gehad, ik heb goed kunnen slapen. Ik heb natuurlijk wel wat pijn aan de arm, want ze hebben mijn elleboog moeten hechten. We zullen zien hoe het gaat."

.@AndreaBagioli had a good night’s sleep and is optimistic ahead of the second #SaudiTour stage. pic.twitter.com/tu1iODCWaf — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) February 2, 2022

Daarmee verklapte Bagioli meteen dat hij wel degelijk er weer tegenaan gaat. "Ik ben klaar om te koersen. De etappe ligt me ook perfect, met een klein klimmetje in de laatste twee kilometers. We zullen zien hoe het zit met het gevoel op de fiets."