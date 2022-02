Santiago Buitrago nieuwe leider in Saudi Tour, twee landgenoten in top 10 van het algemeen klassement

Santiago Buitrago heeft deze middag de tweede etappe van de Saudi Tour op zijn naam gezet. Daardoor is de Colombiaan ook de nieuwe leider in het klassement. Met Van Gils (foto) en Declercq staan er nog twee Belgen in de top 10.

Het algemeen klassement in de Saudi Tour ziet er iets anders uit na de tweede etappe. Zo is Caleb Ewan niet langer de leider, want hij moet de leidersplaats afstaan aan de Colombiaan Santiago Buitrago.

Ewan zelf staat nog op de tweede plaats, terwijl de Deen Charmig op de derde plaats staat. Maxim Van Gils is de eerste Belg op de vijfde plaats en met Tim Declercq staat er nog een landgenoot in de top 10. Hij staat op de zesde plaats.