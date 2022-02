OFFICIEEL: ondanks de stap terug blijft Zuid-Afrikaanse wielrenner Qhubeka trouw

Een opmerkelijke contractverlenging. Team Qhubeka kondigt aan dat de Zuid-Afrikaanse wielrenner Nicholas Dlamini gewoon bij de ploeg blijft. Nochtans is Qhubeka vanaf dit jaar niet meer op het Worldtour-niveau maar op het continentaal circuit actief.

Door financiële problemen was het bij Qhubeka, opvolger van Dimension Data en NTT, hopen om nog maar eens een doorstart te maken. Dat lukte niet, er werd geen WorldTour-licentie meer behaald. Qhubeka gaat wel nog door op het continentale niveau.

Dat is een ferme stap terug, maar er werd toch een akkoord gevonden met Nicholas Dlamini om bij het team te blijven. "De ploeg betekent enorm veel voor mij. Om voor een liefdadigheidsinstelling Qhubeka te kunnen rijden, is uniek in de sport. De ploeg heeft me de kans gegeven om mijn droom om de Tour de France te rijden in vervulling te doen gaan."

OOIT TERUG NAAR DE TOUR

Dat zal in 2022 echter niet meer mogelijk zijn. Wat brengt de toekomst dan? "Dit jaar zal ik een mentor zijn voor de U23-renners in de ploeg. Het zal extreem veel voldoening geven om de youngsters de kneepjes van het vak te leren. Ik zou ooit wel graag terug gaan naar de Tour. Ik heb nog vele jaren op de fiets voor mij", besluit de 26-jarige renner.