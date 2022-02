Opnieuw een succesvolle operatie achter de rug voor Egan Bernal

Woensdag stond weer een nieuwe operatie op het programma voor Egan Bernal. Ook deze is succesvol verlopen, laat de Clinica Universidad de La Sabana weten. Dat is het ziekenhuis waar Bernal al verblijft sinds hij op training tegen een bus aanknalde.

De zware valpartij is zoals bekend niet zonder gevolgen gebleven: Bernal is al verschillende keren onder het mes gegaan. Woensdag stond er dan weer een operatie aan de halswervelkolom gepland. Deze is succesvol afgerond zonder complicaties, staat in een persbericht van de Clinica Universidad de La Sabana te lezen.

La Clínica Universidad de La Sabana se permite informar sobre el estado de salud de Egan Bernal. Estaremos muy atentos a informarles sobre su evolución. pic.twitter.com/NFwIxliYAA — Clínica Unisabana (@ClinicaUsabana) February 3, 2022

De halswervelkolom is dus gestabiliseerd. De stabilisatie van alle opgelopen verwonding is de sleutel om later een volledig herstel mogelijk te maken en daar zijn de dokters en chirurgen in het desbetreffende ziekenhuis dus volop mee bezig.

"De patiënt is alweer aan het recuperen", valt ook nog in het persbericht te lezen. Elke geslaagde operatie is alvast een stap richting een volledig herstel.