Steels looft koerswijze Evenepoel: "In deze periode moeten toptalenten als Remco aan 90 procent kunnen winnen"

Winnen deed Remco Evenepoel al op zijn eerste koersdag van 2022. Ook Tom Steels is er van onder de indruk, vooral gezien de manier waarop Evenepoel het aanpakte. De renner van Quick-Step moet later in het seizoen wel nog beter zijn.

First things first: uiteraard kon ook Steels de zege in de eerste rit van de Ronde van Valencia wel appreciëren. "Het is knap gezien de tegenstand en ook door de manier waarop: Bahrain Victorious legde een hoog tempo op, bij de eerste prik bleef hij kalm en daarna was hij vertrokken", beschreef de ploegleider de beslissende fase bij Sporza.

Evenepoel onderstreepte al meermals dat hij nu meer maturiteit heeft en Steels vond dat zijn koerswijze dat ook uitstraalde. "Je zag dat ook aan de manier waarop hij wachtte na de eerste prik van Antwan Tolhoek en Enric Mas. De jonge Remco zou onmiddellijk versneld hebben, nu had hij nog heel even geduld."

DOELEN LIGGEN VERDER

En dat terwijl Evenepoel eigenlijk nog beter moet worden in de loop van het seizoen. "Remco moet wel voorzichtig zijn met zijn conditie, want zijn doelen liggen verder. Maar in deze periode moeten toptalenten zoals Remco ook aan 90 procent kunnen winnen. Hij is goed, maar nog niet top." Vrijdag moet Evenepoel weer aan de bak in een lastige etappe. "Het wordt een zware test, maar deze eerste zege zal Remco ook wel rust geven."