Belgische ritzege en leidersplaats voor Lotto Soudal in Saudi Tour

Maxim Van Gils van Lotto Soudal reed naar een knappe overwinning in de vierde etappe van de Saudi Tour.

Er moest in het slot van de koers stevig geklommen worden. Maxim Van Gils van Lotto Soudal reed iedereen echter naar huis en kwam alleen boven, met iets meer dan een halve minuut op de eerste achtervolger.

Toen was het echter nog acht kilometer tot aan de finish. In de achtergrond probeerden de favorieten de kloof nog te dichten, maar dat lukte niet meer. Van Gils kwam solo over de finish. Het was zijn eerste profzege met een fantastische demonstratie.

Van Gils stond na de derde etappe vijfde in het klassement, op 17 seconden van leider Santiago Buitrago. De achtervolgers haalden dat niet, waardoor Van Gils ook de leiderstrui pakt.