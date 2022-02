Gravelspecialist Laurens ten Dam geeft tips: "Zoals Remco zei: hij houdt van zittend klimmen en dat helpt"

Hoe pakt Remco Evenepoel de gravelfinish in Valencia het best aan? Gravelspecialist Laurens ten Dam moet dat wel weten. De voormalige profrenner heeft na zijn actieve carrière de liefde voor het rijden op gravel helemaal ontdekt.

Sporza vroeg hem om tekst en uitleg over hoe dat het best aan te pakken. "Ik heb makkelijk praten, want ik rijd met een speciale gravelfiets, eentje die daar echt voor gemaakt is", kaart Ten Dam meteen al een verschil met de wegrenners aan.

De Nederlander ziet het wel goedkomen voor Evenepoel. "Zoals Remco zelf zei: hij houdt van zittend klimmen en dat helpt. Je moet erg veel druk op je achterwiel houden, zodat je niet doorslipt en de tractie kunt houden. Dan werkt zittend klimmen beter. Voor de rest blijft het vooral hard omhoog fietsen. En we hebben hier de beelden van de eerste rit gezien: dat zit wel snor bij Remco, hé."

DOORSLIPPEN VERMIJDEN

Al zitten er wel addertjes onder het spreekwoordelijke gras. "Je moet vermijden dat je doorslipt. Anders is het verloren energie: je rijdt wel hard, maar je geraakt niet vooruit. Soms kan het zo steil worden dat je als het ware achterover valt."

Laten we hopen dat we dat niet zien bij Evenepoel, die de derde etappe in de Ronde van Valencia al lachend een 'mountainbike-rit' noemde. Klopt dat? "Het is voor een groot deel MTB-techniek, maar het is ook geen rocket science. En wat mannen zoals Mathieu van der Poel en Tom Pidcock doen op hun MTB, is nog iets anders."