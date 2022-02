Op welke 'marginal gains' doet Van Avermaet wel of geen beroep? "Steeds meer wetenschappelijker gewerkt"

Wielrennen, dat draait om die extra procentjes, de 'marginal gains'. Voor een Greg Van Avermaet kunnen die kleine details mogelijk het verschil maken om terug te kunnen keren naar zijn beste niveau. Daarom loont het de moeite om te bekijken op welke manier Van Avermaet juist aan de slag gaat.

Gaat Van Avermaet bijvoorbeeld in de loop van het voorjaar nog een hoogtestage inplannen? "Dat ligt moeilijk. Om echt effect te hebben zou je dan een hoogtestage moeten doen die dichter bij de klassiekers valt. Ik ben iemand die dan liever de prikkels opzoekt in de koers. De vorige jaren heb ik wel een hoogtestage gedaan."

FOCUSSEN OP VOEDING

Een hoogtetent, is dat iets voor hem? "Een hoogtetent heb ik wel, maar als ik thuis ben, ben ik ook graag op mijn gemak. Iedereen moet dat wat voor zichzelf uitmaken. Ik zie er het nut nog niet echt van in. Ik ga dan meer focussen op voeding en de juiste training in de voorbereiding."

Van Avermaet gaat wel mee in de evolutie van de wetenschappelijke benadering van de koers. "Er wordt wel steeds meer wetenschappelijker gewerkt. Dat is bij elke ploeg wel zo, denk ik. Er zijn altijd wel wat kleinere puntjes die je kunt bijschaven. Ik denk dat iedereen dat een beetje doet."

GLUCOSEMETER

Wat zijn dan zowat de nieuwe elementen die bij AG2R een rol spelen? "Er is een nieuwe diëtist bij de ploeg gekomen. We maken ook gebruik van een glucosemeter. Dat zijn zaken die je wel eens kunt uitproberen en die wel kunnen helpen."