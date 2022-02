Steels vreest niet voor 'Giro-scenario' op gravel: "Met conditie die hij heeft moet Remco bij besten kunnen blijven"

Aan Tom Steels om een plannetje uit te dokteren om Remco Evenepoel ook na de gravelrit in de Ronde van Valencia in de leiderstrui te houden. Het woord 'gravel' roept meteen herinneringen op aan de Giro van vorig jaar, in het bijzonder aan die rit waarin Evenepoel zo veel tijd verloor.

Om te beginnen is het de vraag hoe de grindwegen er bij gaan liggen. Tijdens de verkenning konden ze bij Quick-Step Alpha Vinyl niet geloven dat daar de aankomst was; De organisatie verzekert dat inmiddels het nodige werk is geleverd om het berijdbaar te maken. "Zelfs als ze de boel opgekuist hebben, blijft dit een moeilijke aankomst. Er zitten stroken bij tot 11%", waarschuwt Tom Steels in Het Laatste Nieuws.

Anderzijds is er wel vertrouwen bij Quick-Step na de zege van Evenepoel in de eerste zware rit van Valencia. Een herhaling van de Giro gaat het dus niet worden? "Dat was iets heel anders. Dit is maar 1,7 km onverhard. Dat is alsof je Parijs-Roubaix zou rijden met maar één kasseistrook. Dat is dus niet te vergelijken met die lange gravelrit in de Giro", maakt Steels zich sterk.

Remco Evenepoel gaat niet met stress starten

De gravelstrook komt er nu ook aan het einde van de rit. Wat wil zeggen: veel renners zullen al vermoeid zijn vooraleer ze eraan beginnen. Dan komt het meer op inhoud aan. "En dan is er een duidelijk verschil met de Giro. Remco is sterker en frisser dan vorig jaar. Met de conditie die hij nu heeft, moet hij bij de besten kunnen blijven. Remco gaat niet met stress starten. Ik geloof niet dat hij nog met de Giro in zijn hoofd zit."

Geen mentaal nadeel voor Evenepoel dus, wat kan hem dan wel parten spelen? "Het grootste gevaar op gravel is een lekke band. We kunnen niet met de auto tot bij de renners. Je moet dus mensen op de klim zetten. Maar dan moet je al geluk hebben dat je renner precies daar lek rijdt. En we zijn hier niet met honderd man."