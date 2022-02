Sanne Cant heeft Covid-19 opgelopen en moet daardoor het veldritweekend overslaan

Net nu er opnieuw publiek toegelaten is, moet Sanne Cant het veldritweekend overslaan. Covid-19 heeft nog altijd zijn impact op de maatschappij en dus ook op de wielerwereld. Cant testte positief en heeft dus een besmetting opgelopen.

"Sanne Cant komt dit weekend helaas niet in actie nadat ze positief testte op Covid-19", staat op de sociale media van haar ploeg IKO-Crelan te lezen. "Onze Belgische kampioene zit momenteel in thuisisolatie. Spoedig herstel, Sanne!"

'DUBBEL WEEKEND' VALT IN HET WATER

Het is inderdaad hopen dat ze snel weer van die besmetting af is. Een 'dubbel weekend' valt zo alvast in het water. Sanne Cant was van plan om mee te doen in zowel de cross van Maldegem als die van Lille. Dat zouden haar eerste wedstrijden worden sinds het WK, waar ze tiende eindigde.

Zeker het moeten missen van de cross in Lille is een domper, want dat is haar thuiscross. In de X2O Trofee, waar de cross in Lille deel van uitmaakt, staat Cant momenteel vijfde.