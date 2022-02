Wauters en Van de Wouwer omschrijven Lotto-talent Van Gils: "Graag gezien in de ploeg, punch in zijn benen"

Maxim Van Gils verbaast in zijn tweede profseizoen bij Lotto Soudal. Marc Wauters en Kurt Van de Wouwer kennen hem als stafleden bij Lotto uiteraard maar al te goed. Zij zijn dus uitstekend geplaatst om hun kijk te geven op dit 22-jarige talent.

Ploegleider Marc Wauters geeft bij Sporza een woordje uitleg over het karakter van Van Gils. "Maxim is een rustige jongen, die heel graag gezien is in de ploeg." Overigens levert laatstgenoemde niet enkel inspanningen in de ritten die passen bij zijn eigen mogelijkheden. "In de sprintvoorbereiding voor Ewan draagt hij ook zijn steentje bij."

OOK LASTIG EENDAGSWERK IS IETS VOOR VAN GILS

Kurt van de Wouwer heeft Van Gils bij het opleidingsteam zien groeien en schetst de kwaliteiten die hem aan succes in de koers kunnen helpen. "Maxim heeft punch in zijn benen en kan het afmaken in een klein groepje. Naast rittenkoersen moet het lastige eendagswerk hem dus ook liggen."

Ook zijn veerkracht is een belangrijke eigenschap, onderstreept Van de Wouwer. "Van Gils werd als belofte een paar keer afgeremd door valpartijen. Maar dat hield hem niet tegen om 2 keer 2e te eindigen in etappes van de Giro della Valle d'Aosta Mont Blanc, een van de zwaarste rittenkoersen voor beloften."