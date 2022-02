📷 Egan Bernal mocht het ziekenhuis verlaten na valpartij

Eind januari botste Egan Bernal in eigen land op een stilstaande bus tijdens een trainingsrit. De Colombiaan liep daarbij ernstige verwondingen op.

Hij brak elf ribben, een dijbeen, een knieschijf, twee borstwervels, een halswervel, een middenhandsbeentje en een duim. Hij verloor ook een tand en had twee geperforeerde longen.

Bernal moest verschillende operaties ondergaan en verbleef een tijdje op intensieve zorgen. Nu mocht hij het ziekenhuis verlaten, maar de revalidatie zal nog een hele tijd duren.

Egan Bernal was discharged from the hospital on Sunday morning. 🙌 pic.twitter.com/cj2H6OsfUS