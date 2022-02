Nummer 3 uit Tour 2020 in laatste jaar niet aan de Grand Départ: "Je wil daar geen mensen die er geen plezier beleven"

De nummer 3 uit de Tour van 2020 gaat dit jaar... de Tour niet rijden. Verwacht aan de Grand Départ in Kopenhagen dus geen Richie Porte. De Australiër doet deze aankondiging nu al, goed wetende dat dit betekent dat hij dus nooit meer de Tour zal rijden.

Porte is immers bezig aan zijn laatste seizoen als prof. "Vorig jaar heb ik geen plezier beleefd aan de Tour. Je wil daar geen mensen die er geen plezier aan beleven. Ik wil proberen te genieten van mijn laatste jaar en de ploeg vindt het prima zo", deelt Porte het nieuws mee in een gesprek met het Australische The Age.

Het behoort tot de plannen van Ineos Grenadiers om Porte aan de start te laten komen van de Ronde van Italië. Porte gaat dus voor het eerst in zeven jaar de Giro rijden. In de beginjaren van zijn profcarrière heeft hij wel al twee keer de Giro uitgereden.

OP JACHT NAAR RITZEGE IN GIRO

"Ik zou graag een etappe winnen in de Giro", verkondigt Porte. "In mijn eerste Giro droeg ik eens de roze trui. Het is al 12 jaar geleden, maar nog altijd een enorm hoogtepunt in mijn carrière. Eén van de hoogtepunten in mijn carrière, tenminste."