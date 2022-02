Intermarché-Wanty-Gobert gaat ook volgend jaar door met ervaren ritwinnaar uit grote ronde: "Successen najagen"

Ervaren renners die nog kunnen winnen in een grote ronde: bij Intermarché-Wanty-Gobert werken ze daar met veel plezier mee samen. Daarom ook dat de ploeg het contract verlengd heeft van de 34-jarige Rein Taaramäe, die nu tot eind 2023 aan de ploeg verbonden is.

De Est heeft bij de Belgische wielerformatie zijn wielercarrière kunnen herlanceren. "Dankzij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en hun gepassioneerde staff ben ik in 2021 opnieuw mezelf geworden en heb ik na vijf jaar opnieuw een rit in een Grote Ronde kunnen winnen." Dat was in de Vuelta. In diezelfde wedstrijd droeg Taaramäe ook de rode leiderstrui.

Dat brengt ook verwachtingen mee voor dit jaar. "In 2022 wil ik op mijn elan doorgaan en successen blijven najagen. In welke wedstrijd is niet van belang, want op het allerhoogste niveau zijn alle overwinningen groots. Daarnaast wil ik aan de zijde van Louis Meintjes goed werk blijven leveren en een rol spelen in de groei van talentvolle jongeren als Kobe Goossens."

Ook na 2022 ligt Rein Taaramäe dus zeker nog een jaar onder contract bij Intermarché-Wanty-Gobert. De Ronde van Oman, die op 10 februari van start gaat, zal dit jaar de eerste koers worden van Taaramäe.