Tour-winnaar Tadej Pogačar is momenteel herstellende van het coronavirus

Ook Tour-winnaar Tadej Pogačar is niet aan het coronavirus ontsnapt. De omicron-variant gaat nog steeds hevig rond, ook in het wielerpeloton. Pogačar liep dus ook het virus op, maar is ondertussen al wel opnieuw aan het trainen.

BikeExchange, DSM en Jumbo-Visma trokken zich terug uit de Ronde van Valencia vanwege positieve corongagevallen. Kasper Asgreen start niet in de Ronde van de Provence, Sport Vlaanderen-Baloise niet in de Ronde van Antalya en B&B Hotels niet in de Ronde van Oman vanwege corona. Het virus gaat dus nog rond als een lopend vuurtje. MILDE SYMPTOMEN In een verklaring laat Team UAE weten dat ook bij niemand minder dan Tadej Pogačar een coronabesmetting werd vastgesteld. De tweevoudige winnaar van de Tour de France had milde symptomen en heeft zijn quarantaineperiode al achter de rug. Pogačar mag dus nu als herstellende beschouwd worden. De Sloveen heeft opnieuw lichtjes de trainingen hervat. Er staan wel nog enkele finale medische testen op het programma. Bij zijn ploeg denken ze niet dat zijn deelname aan de UAE Tour in het gedrang klomt.