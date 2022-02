Vertrekker bij Jumbo-Visma: "De benadering was: het werkte voor Primož en Wout, dus zal het werken voor iedereen"

Hoe verloopt het nu echt bij Jumbo-Visma? Hoe stomen ze Wout van Aert en Primož Roglič klaar voor de knalprestaties waar ze op hopen? George Bennett heeft er enigszins een inzicht in gegeven. De Nieuw-Zeelander ruilde eind vorig seizoen Jumbo-Visma voor UAE.

In een gesprek met Rouleur gaat Bennett dieper in op de trainingsaanpak. "Bij Jumbo-Visma veranderde de stijl doorheen de jaren. Tegen het einde aan reden we meestal twee minuten tempo en dan twee minuten rust, maar aan een hoog volume. Het was een algemene benadering. In andere woorden: het werkte voor Primož Roglič en Wout van Aert, dus zal het wel werken voor iedereen."

Bij UAE gaan ze in elk geval anders te werk. "Hier is het meer specifiek geweest voorlopig toch." Ook nog een verschil: in plaats van Roglič bij te staan, zal Bennett moeten knechten voor Pogačar. "Als het over het klassement gaat, is het een privilege om voor de twee beste renners ter wereld te werken."

Bennett komt ook nog met een opvallend standpunt bij het vergelijken van die twee renners en hun teams. "Het verschil tussen hen is vaak het verschil tussen de helpers. Ik zou zeggen dat Jumbo-Visma nu iets zwakker is en UAE iets sterker."