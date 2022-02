Ook Geert Wellens haalt uit naar Hans van Kasteren: "Families en huwelijken kapot maken kan hij als de beste"

Eerder haalde Patrick Lefevere al uit naar Hans van Kasteren na de saga rond Joran Wyseure en Emiel Verstrynge, maar nu heeft ook Geert Wellens zich uitgelaten over de zaak. Zo is ook hij niet te spreken over de Nederlander.

Wellens gaf meer uitleg op Twitter. "Wat ik 20 jaar geleden al wist is nu eindelijk beetje meer duidelijk geworden. Families en huwelijken kapot maken kan hij als de besten nu nog de sport en is de cirkel rond. Ferm carrière. Op naar de toekomst een boomerang komt altijd terug!", aldus Geert Wellens. Wat ik 20 jaar geleden al wist is nu eindelijk beetje meer duidelijk geworden. Families en huwelijken kapot maken kan hij als de besten nu nog de sport en is de cirkel rond. Ferm carrière 👌. Op naar de toekomst een boomerang komt altijd terug! 🪃 https://t.co/VNbhpYK5Sn — Geert Wellens (@WellensG) February 9, 2022