Iljo Keisse laat zich uit over rit van vandaag in Ronde van Oman: "Een goede lead-out proberen doen voor Mark Cavendish"

Vandaag staat de eerste etappe op het programma. Er wordt een sprint verwacht en bij Quick-Step Alpha Vinyl is het dan uiteraard uitkijken naar Mark Cavendish. Er zal ook voor hem gereden worden vandaag binnen de ploeg.

Iljo Keisse gaf meer uitleg op de Twitterpagina van de Ronde van Oman. "Het is een korte etappe, maar in de laatste meters gaat het licht bergop. Het zal waarschijnlijk een sprint worden, maar geen normale sprint, dus we gaan een goede lead-out proberen doen voor Mark Cavendish en hopelijk kan hij het afmaken", aldus onze landgenoot.

