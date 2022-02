Vincenzo Nibali zal dan toch niet in dit monument te zien zijn: "Idee om vijf monumenten te rijden is cool, maar valt niet te combineren met de Giro en de Tour"

Vincenzo Nibali wilde dit seizoen graag deelnemen aan alle monumenten, maar volgens de Italiaan is het niet haalbaar. Zo zal hij passen voor Parijs-Roubaix om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de Giro en de Tour.

De kans is groot dat Nibali dit seizoen zowel aan de Giro als de Tour de France zal deelnemen en daarom is er nu beslist dat hij niet zal deelnemen aan Parijs-Roubaix. Hij gaf zelf meer uitleg in een interview bij Cyclingnews.

"We hebben lang met het management van Astana Qazaqstan gesproken over mijn wedstrijdkalender en het idee om alle vijf de monumenten te rijden was echt cool. Maar na een gedetailleerde evaluatie realiseerden we ons dat het niet mogelijk was als ik ook de Giro en Tour wil rijden", aldus Nibali.

"Ik zou een hoogtestage met de andere renners moeten onderbreken of zelfs missen, en misschien zelfs Luik-Bastenaken-Luik missen. Het zou mijn training voor de Giro op zijn kop hebben gezet en was het dus gewoon niet waard. We besloten ons te concentreren op mijn sterke punten en de Giro te doen en waarschijnlijk ook de Tour", legde de ervaren Italiaan uit.