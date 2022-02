Geen Thibau Nys meer dit weekend in het veldrijden

Thibau Nys zal dit weekend niet meer rijden in het veldrijden. Onze landgenoot testte positief op het coronavirus.

Door zijn besmetting komt Thibau Nys dit weekend niet in actie in de laatste Superprestigecross in Gavere-Asper op zaterdag en ook niet in de laatste X2O-Trofeewedstrijd, zondag in Brussel.

"Thibau Nys testte positief op COVID-19. Gelukkig vertoont hij enkel lichte symptomen. Thibau moet helaas wel noodgedwongen passen voor de afsluiters van de Superprestige en X2O Trofee in Gavere en Brussel dit weekend", meldt zijn team op Twitter.