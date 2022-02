Mark Cavendish greep net naast eerste zege: "Komende dagen verder aan bouwen"

Mark Cavendish eindigde als tweede in de eerste rit van de Ronde van Oman, na Gaviria.

Cavendish was best tevreden van zijn koers. Zeker als je beseft van waar hij moest terugkomen na de crash in de Zesdaagse van Gent.

“Ik voelde me de hele etappe goed”, klonk het achteraf. “En ik ben ook tevreden over de snelheid die ik op het einde kon maken. Jammer genoeg zat ik rechts van de weg in de verkeerde positie, waardoor ik buitenom moest. Gaviria inhalen zat er net niet meer in.”

Cavendish zat nochtans met veel vraagtekens voor de koers. “Het was vandaag vooral belangrijk het gevoel van racen terug in de benen te krijgen. Ik heb er wel vertrouwen in dat de conditie oké is. We hebben hier een groep die nog niet samen heeft gekoerst, dus de komende dagen gaan we daar verder aan bouwen.”