Victor Campenaerts stoomt zich klaar voor klassiekers: "Kijk er naar uit wat dat zal geven"

Victor Campenaerts verblijft momenteel in Spanje om zich voor te bereiden op de klassiekers.

Campenaerts begint met de Omloop en rijdt dan ook de Strade Bianche, de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

"Ik rijd een heel mooi programma met een schitterend team. We hebben niet 1 kopman, maar enkele gelijkwaardige renners", klinkt het bij Sporza.

"Als Wout van Aert top is of Mathieu van der Poel hersteld is, kunnen we daar Lotto-Soudal zijnde geen man tegenover zetten. Maar we hebben wel mannen die op een onverwacht moment kunnen aanvallen."

Hij kijkt dan in de richting van Brent Van Moer en Florian Vermeersch. "Ze zijn een jaartje sterker geworden en zijn heel leergierig. De jonge mannen in de ploeg zijn sowieso hongeriger om erin te vliegen dan de routiniers, tot wie ik me zelf ondertussen al reken. En de routiniers trekken zich dan weer op aan het enthousiasme van de jonge renners. Ik kijk ernaar uit wat dat geeft in de klassiekers."