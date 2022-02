Wat een verrassing! Duinencross in Koksijde verlaat wereldbeker

Na twintig deelnames verdwijnt de wereldbekercross in Koksijde. Er wordt gekeken om over te stappen naar de X2O Badkamer Trofee.

Financieel was deelname aan de wereldbeker niet langer te verantwoorden, zo klinkt het bij de schepen van sport Dirk Dawyndt aan Het Nieuwsblad.

“De beslissing is al genomen door het schepencollege maar moet nu nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. De Duinencross zal ook volgende winter plaatsvinden maar niet langer als wereldbeker. Het is financieel niet meer verdedigbaar om een manche te organiseren met gemeenschapsgeld.”

“Bovendien krijgen we van Flanders Classics te veel beperkingen opgelegd, bijvoorbeeld inzake sponsoring. Wij willen terug meer controle over onze wedstrijd, ook over het deelnemersveld. Het enige obstakel is de datum maar de twee voorstellen die we hebben gekregen, waarvan eentje in de Kerstvakantie, zijn voor ons goed.”

Alles draait om de centen. “Waarom zouden we veel meer betalen voor een plaats in de wereldbeker als het elders goedkoper kan en er veel meer tegenover staat? Jeugdwedstrijden, bijvoorbeeld. Daarvoor hebben we dit jaar nog zelf bijbetaald. Ja, u mag weten dat wij met de mensen van Golazo hebben gesproken. Meer dan waarschijnlijk komen we in de X20 Badkamer Trofee terecht. En ook die wedstrijden worden op televisie uitgezonden dus qua visibiliteit verandert er niets.”