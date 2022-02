Brand zet kers op de taart en wint slotmanche in Gavere + eindklassement Superprestige

Het WK winnen is ze niet gelukt, maar Lucinda Brand heeft toch weer een zege bijgeschreven op haar conto van 2021-2022.

De eindzege in het Superprestige-klassement lag al voor het grijpen voor de Nederlandse renster. Het mocht al heel fout lopen voor Worst of Betsema haar konden bedreigen.

Fout lopen deed het echter helemaal niet na één ronde had Brand al een handvol seconden voor op de eerste achtervolgers. De tien seconden na ronde één werden uiteindelijk een halve minuut halverwege de cross.

In de achtervolging vochten Betsema en Worst een duel uit voor plek 2. Enkel voor die tweede plek want Betsema zou, zelfs als ze als derde over de streep zou komen, tweede worden in het eindklassement.

In de laatste ronde was Brand al snel zegezeker en begon ze aan een triomftocht in Gavere. Worst werd uiteindelijk nog tweede, Betsema derde. De jonge Zoe Backstedt eindigde knap op plek 4.