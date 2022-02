Iserbyt ondanks val toch eindwinnaar Superprestige: "Dacht even dat het opnieuw zou misgaan"

Het moest al ferm mislopen voor Eli Iserbyt om de eindzege in de Superprestige mis te lopen maar een valpartij deed die nachtmerrie bijna werkelijkheid worden.

"Het was niet evident na die val", vertelt Iserbyt in het flasinterview na zijn tweede plaats in de Superprestige-manche in Gavere. "Ik kwam even in contact met het stootkussen of het lint en lag op de grond. Ik wou zo snel mogelijk opnieuw mijn fiets nemen maar was wel even groggy. Daarna zat alles wat geblokkeerd en was het niet eenvoudig om het uur rond te maken", was Iserbyt eerlijk.

Dat uur volmaken lukte met verve. "In de slotronde was er nog een duel met Toon Aerts. Ik voelde dat hij wat op zijn tandvlees zat, al had ik ook niet veel meer over. Maar het is me toch nog gelukt."

Eindelijk kon Iserbyt ook eens de Superprestige winnen, dat was hem voordien nooit gelukt. "Op het moment van die val dacht ik meteen dat het opnieuw niets zou zijn. De Superprestige is echt mijn zwarte beest. Maar er was niet echt paniek om opnieuw vooraan te komen, de voorsprong was er en ik ben blij dat ik de eindzege binnen heb", besluti de renner van Pauwels Sauzen.