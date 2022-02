Renner van Uno X verrassende winnaar in Oman

In de Ronde van Oman was het na twee sprintetappes de beurt aan de punchers om hun kwaliteiten te tonen..

Vooraf werd er veel verwacht van Ryan Gibbons en Fausto Masnada maar het was de jonge Deen Anthon Charmig die als eerste over de meet kwam. De 23-jarige Deen van Uno X won voor Jan Hirt en Elie Gesbert. Daarna rolde Masnada pas over de finish.

De jonge Henri Vandenabeele werd nog mooi 7e. Charmig is meteen ook de nieuwe leider in Oman, al is hij nog niet zeker van het eindklassemen. In de 5e etappe komen de renners namelijk aan op een stevige col.

Het is de eerste zege van Charmig als prof en de tweede zege van Uno X op één dag. Eerder wonnen ze namelijk ook al de derde etappe in de Tour of Antala met Jacob Hindsgaul Madsen.