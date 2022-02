Intermarché-Wanty-Gobert heeft meteen beet met nieuwkomer en wint in Almeria

Het is meteen raak voor Intermarché-Wanty-Gobert, dat een prijs wist te pakken in Spanje in de Clasica Almeria.

Het werd een sprint met een ferme groep in de Clasica Almeria in Spanje op zondagnamiddag. En dat leverde spektakel op. Straffe sprint In de eindsprint hield Alexander Kristoff goed de koord en daar kon niemand meer overheen komen in Almeria. Nacer Bouhanni en Giacomo Nizzolo vervolledigden het podium van de sprintersrace, Jules Hesters is eerste Belg op plek 8.