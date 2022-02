Verrassende nieuwe nationale kampioen in Nieuw-Zeeland, topfavoriet George Bennett eindigt net buiten de top 20

George Bennett was uiteraard de grote favoriet om zichzelf op te volgen als nationale kampioen van Nieuw-Zeeland, maar de renner van UAE Team Emirates stelde teleur. Bennett eindigde pas op de 22ste plaats. Wie dan wel voor de verrassing kon zorgen, was James Fouché. De jonge renner van Bolton Equities Black Spoke kwam volgens Wielerflits solo over de streep en zo is hij de nieuwe nationale kampioen van Nieuw-Zeeland.