🎥 Froome komt met opvallend pleidooi na valpartij Bernal: "Tijdritfietsen niet gemaakt om mee op weg te rijden"

Een uiterst opvallend pleidooi van Chris Froome, dat onrechtstreeks gelinkt is aan de val van Bernal op training. Toen Bernal tegen een bus aanknalde, reed de Colombiaan op een tijdritfiets. Froome pleit nu zowaar om niet langer tijdritfietsen te gebruiken in de koers.

Froome kaart het thema aan in een VLOG op zijn YouTube-kanaal. De titel is reeds veelzeggend: 'Horen tijdritfietsen in het wielrennen?' De visie van Froome: "Ik houd van tijdrijden, maar tijdritfietsen zijn niet gemaakt om mee op de openbare weg te fietsen."

De viervoudige Tourwinnaar legt het verder uit. "Als er in de Tour een tijdrit is van een uur, moet je die simuleren. Maar wie kent er wegen waarop je dat een uur lang kunt doen, in die specifieke houding ook, zonder andere weggebruikers, verkeersborden of verkeerslichten? Dat bestaat niet in de echte wereld."

Daarom moet volgens hem een debat of gang komen of de koers niet zonder de tijdritfiets kan. "Zou het niet eerlijker zijn om tijdritten af te werken met een wegfiets?"