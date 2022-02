Jan Hirt is na zijn overwinning ook de nieuwe leider in de Ronde van Oman: "Het is een overwinning van de ploeg"

Intermarché-Wanty-Gobert boven in de Ronde van Oman. Jan Hirt heeft namelijk een sterke rit van de ploeg tot een goed einde kunnen brengen, waardoor hij ook de nieuwe leider is in de rittenkoers.

Uiteraard is Jan Hirt zeer tevreden met deze overwinning. "We controleerden de wedstrijd en wij hebben het tempo bepaald op de slotklim, dus het is een overwinning van de ploeg", legde Jan Hirt uit bij Wielerflits.

"Het was een perfecte rit, want we zijn nooit in de problemen gekomen. Het hoofddoel was niet de leiderstrui, want we wilden vooral de etappe proberen te winnen, maar het is wel een mooie bonus", aldus de renner van Intermarché-Wanty-Gobert.